Juan Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juan Pena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juan Pena {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juan Pena Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Pena'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Juan Pena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juan Pena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juan Pena şuan Atlético FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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