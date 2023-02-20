Junior Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Escobar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Escobar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Escobar 24 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Escobar Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına - tarihinde katılmıştır. Junior Escobar'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junior Escobar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Escobar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junior Escobar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Escobar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Escobar şuan Atlético FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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