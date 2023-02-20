Diego Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diego Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diego Navarro {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diego Navarro Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına - tarihinde katılmıştır. Diego Navarro'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Diego Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diego Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diego Navarro şuan Atlético FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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