Artem Kholod kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Kholod Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Kholod adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Kholod Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Kholod 22 Ocak 2000 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Холод Артем Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Kholod Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Artem Kholod, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Kholod'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Kholod Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/artem_kholod/

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Artem Kholod Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Kholod isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Artem Kholod Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Kholod futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında SK Metalist

23 Ağustos 2016 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2018 yılında Shakhtar II

29 Ağustos 2020 yılında Metalist 1925

30 Haziran 2021 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2021 yılında Shakhtar D.

13 Ağustos 2021 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar D.

8 Ağustos 2022 yılında El Paso

Artem Kholod Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Kholod şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Artem Kholod Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Metalist Kharkiv

Ukrayna U19 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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