Nick Hinds kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Hinds Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Hinds adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Hinds Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Hinds 15 Ekim 1997 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Nicholas Hinds şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Hinds Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Nick Hinds, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nick Hinds'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Nick Hinds Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nickhinds31/

Haberin Devamı

Nick Hinds Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Hinds isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Nick Hinds Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Hinds futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2015 yılında Sounders FC 2

30 Kasım 2015 yılında Seattle Academy

24 Mart 2016 yılında Sounders FC 2

31 Temmuz 2016 yılında Seattle Academy

1 Ağustos 2016 yılında Akron Zips

22 Ocak 2018 yılında Sounders FC 2

22 Şubat 2021 yılında Nashville

6 Mayıs 2021 yılında Bold FC

30 Kasım 2021 yılında Nashville

18 Ocak 2022 yılında El Paso

Nick Hinds Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Hinds şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.