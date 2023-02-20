Josue Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josue Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josue Gomez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josue Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josue Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josue Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josue Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josue Gomez 24 Ağustos 1994 tarihinde El Paso, Texas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Josué Aarón Gómez Gómez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josue Gomez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Josue Gomez'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Josue Gomez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JAGomez94

Josue Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josue Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Josue Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josue Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2014 yılında UACJ

1 Ocak 2015 yılında Potros UAEM

1 Temmuz 2016 yılında FC Juárez

9 Mayıs 2019 yılında El Paso

30 Kasım 2019 yılında FC Juárez

26 Şubat 2020 yılında El Paso

30 Kasım 2020 yılında FC Juárez

12 Nisan 2021 yılında El Paso

30 Kasım 2021 yılında FC Juárez

1 Ocak 2022 yılında El Paso

Josue Gomez kimdir

Josue Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josue Gomez şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Josue Gomez nereli

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