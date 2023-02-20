Erik Mccue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Mccue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Mccue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Mccue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Mccue 18 Ocak 2001 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Mccue Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProConnect Soccer yapmaktadır. Erik Mccue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erik Mccue'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Mccue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Mccue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Mccue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Mccue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Houston Academy

1 Ocak 2019 yılında Houston

28 Mart 2019 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2019 yılında Houston

24 Şubat 2021 yılında Charleston

30 Kasım 2021 yılında Houston

18 Şubat 2022 yılında AB Argir

31 Ocak 2023 yılında El Paso

Erik Mccue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Mccue şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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