Ander Egiluz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ander Egiluz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ander Egiluz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ander Egiluz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ander Egiluz 27 Nisan 1998 tarihinde Getxo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Ander Egiluz Alzola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ander Egiluz Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zanise Sports yapmaktadır. Ander Egiluz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ander Egiluz'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ander Egiluz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ander Egiluz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ander Egiluz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ander Egiluz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2017 yılında CD Basconia

17 Ağustos 2018 yılında SD Leioa

30 Haziran 2019 yılında CD Basconia

18 Temmuz 2019 yılında SD Leioa

15 Eylül 2020 yılında CP Villarrobledo

8 Ocak 2021 yılında Haro Deportivo

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2022 yılında El Paso

Ander Egiluz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ander Egiluz şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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