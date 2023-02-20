Christopher Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Garcia 13 Ocak 2003 tarihinde El Paso, Texas şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Garcia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christopher Garcia'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Christopher Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christopher Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2020 yılında Salt Lake

10 Ağustos 2021 yılında Ljungskile

30 Eylül 2021 yılında Salt Lake

1 Eylül 2022 yılında El Paso

30 Kasım 2022 yılında Salt Lake

5 Ocak 2023 yılında El Paso

Christopher Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Garcia şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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