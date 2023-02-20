Liam Rose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Rose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Rose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Rose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Rose 7 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Liam Joseph Rose şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Rose Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eikon yapmaktadır. Liam Rose, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Liam Rose'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Liam Rose Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liam Rose isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liam Rose Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Rose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Central Coast

28 Temmuz 2018 yılında Ararat-Armenia

1 Ocak 2019 yılında Sydney United

26 Ekim 2020 yılında Macarthur

1 Temmuz 2022 yılında El Paso

Liam Rose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Rose şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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