Benny Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benny Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benny Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benny Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benny Diaz 15 Aralık 1998 tarihinde , California şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Benny Díaz Jáuregui şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benny Diaz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Benny Diaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Benny Diaz'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benny Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/bennydiaz12

http://www.instagram.com/bennydiaz1/

Benny Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benny Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benny Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benny Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Cimarrones

30 Haziran 2018 yılında Querétaro U20

1 Temmuz 2019 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2020 yılında Club Tijuana

17 Mart 2022 yılında Oakland Roots

30 Haziran 2022 yılında Club Tijuana

31 Ocak 2023 yılında El Paso

30 Kasım 2023 yılında Club Tijuana

Benny Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benny Diaz şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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