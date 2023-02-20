Eric Calvillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Calvillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eric Calvillo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eric Calvillo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eric Calvillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Calvillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eric Calvillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Calvillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Calvillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Calvillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Calvillo 2 Ocak 1998 tarihinde Palmdale, California şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. El Salvador,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Eric Santana Calvillo Ramírez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Calvillo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eric Calvillo'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Eric Calvillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ericcalvillo26/

Eric Calvillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Calvillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Eric Calvillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Calvillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2016 yılında NY Cosmos

20 Ocak 2018 yılında San Jose

16 Mart 2018 yılında Reno FC

31 Aralık 2018 yılında San Jose

14 Mart 2019 yılında Reno FC

31 Aralık 2019 yılında San Jose

18 Haziran 2021 yılında Orange County

31 Aralık 2021 yılında San Jose

11 Ocak 2022 yılında El Paso

Eric Calvillo kimdir

Eric Calvillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Calvillo şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Eric Calvillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

El Salvador takımında 10 numaralı formasıyla 5 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

El Salvador U23 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eric Calvillo nereli

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