Bence Pavkovics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Pavkovics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Pavkovics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Pavkovics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Pavkovics 27 Mart 1997 tarihinde Mohács şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Pávkovics Bence Gábor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Pavkovics Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bence Pavkovics, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bence Pavkovics'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Bence Pavkovics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Pavkovics isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Pavkovics Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Pavkovics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2011 yılında MTK Budapest Alt

1 Ocak 2013 yılında MTK U17

21 Ağustos 2014 yılında Pécsi MFC U19

17 Temmuz 2015 yılında Újpest FC

30 Ağustos 2018 yılında Debrecen

31 Aralık 2018 yılında Újpest FC

1 Ocak 2019 yılında Debrecen

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında El Paso

Bence Pavkovics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Pavkovics şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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