Petar Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Petrovic 15 Eylül 1995 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsveç,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Petrovic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Sport Agency yapmaktadır. Petar Petrovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Petar Petrovic'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2010 yılında Malmö U19

8 Ocak 2013 yılında Malmö FF

24 Temmuz 2014 yılında Radnicki Nis

30 Kasım 2014 yılında Malmö FF

31 Mart 2015 yılında Värnamo

30 Haziran 2015 yılında Malmö FF

30 Mart 2016 yılında Ängelholms FF

8 Ocak 2017 yılında Värnamo

8 Ocak 2018 yılında Brommapojkarna

14 Ocak 2019 yılında Radnicki Nis

17 Temmuz 2019 yılında Västerås SK

8 Ocak 2020 yılında Östers IF

6 Ocak 2021 yılında Trelleborg

31 Ocak 2023 yılında El Paso

Petar Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Petrovic şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petar Petrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arlövs BI (-2009), Malmö FF (2010-2012)

İsveç U19 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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