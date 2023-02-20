Eder Borelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Borelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eder Borelli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eder Borelli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eder Borelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Borelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eder Borelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Borelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eder Borelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eder Borelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eder Borelli 26 Kasım 1990 tarihinde Monterrey şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Meksika,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Éder Nicolás Borelli Cap şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eder Borelli Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicta yapmaktadır. Eder Borelli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 7 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Eder Borelli'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Eder Borelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eder Borelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Eder Borelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eder Borelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Nueva Chicago

1 Temmuz 2010 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2011 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2013 yılında Correcaminos

30 Haziran 2014 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2014 yılında Atlante

31 Aralık 2014 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2015 yılında Cachorros UANL

1 Temmuz 2015 yılında FC Juárez

31 Aralık 2016 yılında Tigres Premier

1 Ocak 2017 yılında FC Juárez

7 Temmuz 2020 yılında El Paso

Eder Borelli kimdir

Eder Borelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eder Borelli şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nueva Chicago (bis 12/2007)

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Eder Borelli nereli

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