Joel Maldonado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Maldonado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Maldonado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Maldonado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Maldonado 13 Ocak 2004 tarihinde El Paso, Texas şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Maldonado Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 28 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Maldonado'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Maldonado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Maldonado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Maldonado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Maldonado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mayıs 2021 yılında El Paso

30 Kasım 2021 yılında El Paso Youth

28 Ekim 2022 yılında El Paso

Joel Maldonado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Maldonado şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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