Ricardo Zacarias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Zacarias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Zacarias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ricardo Zacarias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ricardo Zacarias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Zacarias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Zacarias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Zacarias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Zacarias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Zacarias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Zacarias 31 Ağustos 1995 tarihinde Las Cruces, New Mexico şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Zacarías Ortíz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Zacarias Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 19 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Ricardo Zacarias'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Zacarias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Zacarias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Ricardo Zacarias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Zacarias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında América Premier

1 Temmuz 2017 yılında Irapuato

1 Temmuz 2018 yılında Coras Nayarit

1 Temmuz 2019 yılında La Piedad

30 Ocak 2020 yılında Red Wolves

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

19 Mayıs 2021 yılında El Paso

Ricardo Zacarias kimdir

Ricardo Zacarias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Zacarias şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Ricardo Zacarias nereli

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