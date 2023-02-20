Emmanuel Sonupe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Sonupe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Sonupe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Sonupe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Sonupe 21 Mart 1996 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Olukolade Sonupe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Sonupe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHYN yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Sonupe'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Sonupe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/EmanSonupe

Emmanuel Sonupe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Sonupe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Sonupe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Sonupe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tottenham U21

2 Şubat 2015 yılında St. Mirren

31 Mayıs 2015 yılında Tottenham U21

12 Ağustos 2016 yılında Northampton

23 Mart 2017 yılında Kidderminster

31 Mayıs 2017 yılında Northampton

1 Temmuz 2017 yılında Kidderminster

1 Temmuz 2018 yılında Stevenage

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

28 Kasım 2020 yılında Yeovil Town

28 Eylül 2021 yılında Dartford

1 Ocak 2022 yılında El Paso

Emmanuel Sonupe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Sonupe şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Emmanuel Sonupe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İngiltere U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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