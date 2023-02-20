Emmanuel Sonupe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Sonupe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emmanuel Sonupe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emmanuel Sonupe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Emmanuel Sonupe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Sonupe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emmanuel Sonupe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Sonupe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Sonupe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Sonupe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Sonupe 21 Mart 1996 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Olukolade Sonupe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Sonupe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHYN yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Sonupe'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Sonupe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/EmanSonupe

Emmanuel Sonupe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Sonupe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Emmanuel Sonupe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Sonupe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tottenham U21

2 Şubat 2015 yılında St. Mirren

31 Mayıs 2015 yılında Tottenham U21

12 Ağustos 2016 yılında Northampton

23 Mart 2017 yılında Kidderminster

31 Mayıs 2017 yılında Northampton

1 Temmuz 2017 yılında Kidderminster

1 Temmuz 2018 yılında Stevenage

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

28 Kasım 2020 yılında Yeovil Town

28 Eylül 2021 yılında Dartford

1 Ocak 2022 yılında El Paso

Emmanuel Sonupe kimdir

Emmanuel Sonupe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Sonupe şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Emmanuel Sonupe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emmanuel Sonupe nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Abdullah Otayf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Otayf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdullah Otayf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Otayf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Turci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Turci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Turci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Turci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Cuellar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cuellar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Cuellar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cuellar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carson Vom Steeg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carson Vom Steeg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carson Vom Steeg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carson Vom Steeg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!