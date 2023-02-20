Miles Lyons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miles Lyons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miles Lyons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miles Lyons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miles Lyons 7 Ekim 2002 tarihinde Tucson, Arizona şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Jamaika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miles Lyons Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miles Lyons'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Miles Lyons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miles Lyons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miles Lyons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miles Lyons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2022 yılında El Paso

Miles Lyons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miles Lyons şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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