Yuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuma kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuma ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuma 8 Ekim 1985 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur.  İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Monsálvez Carazo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuma Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicta yapmaktadır. Yuma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 11 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Yuma'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Rayo Vallecano

1 Temmuz 2011 yılında UD Salamanca

1 Ağustos 2012 yılında Ontinyent

6 Ağustos 2013 yılında Puerta Bonita

24 Mart 2016 yılında Rayo OKC

30 Ocak 2017 yılında Puerto Rico FC

8 Şubat 2018 yılında J'ville Armada

11 Aralık 2018 yılında El Paso

Yuma kimdir

Yuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuma şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

C.D.San Cristóbal de los Ángeles

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Yuma nereli

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