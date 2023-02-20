Javier Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Garcia 23 Mart 1998 tarihinde McAllen, Texas şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Garcia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSG USA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javier Garcia'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Javier Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javier Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında UTRGV Vaqueros

17 Ağustos 2021 yılında RGV FC Toros

6 Ocak 2023 yılında El Paso

Javier Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Garcia şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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