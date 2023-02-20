Marc Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Navarro 2 Temmuz 1995 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Marc Navarro Ceciliano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Navarro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Marc Navarro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marc Navarro'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Marc Navarro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcnavarro2/

Marc Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Navarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marc Navarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2013 yılında Damm U19

1 Temmuz 2014 yılında RCD Espanyol B

30 Ocak 2017 yılında Espanyol

1 Temmuz 2018 yılında Watford

24 Temmuz 2019 yılında CD Leganés

20 Temmuz 2020 yılında Watford

31 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında El Paso

Marc Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Navarro şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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