Luis Solignac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Solignac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Solignac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Solignac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Solignac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Solignac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Solignac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Solignac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Solignac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Solignac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Solignac 16 Şubat 1991 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Luis Emilio Solignac şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Solignac Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Luis Solignac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 4 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Solignac'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Solignac Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LuchoSoli

http://www.instagram.com/luchosoli/

Luis Solignac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Solignac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Solignac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Solignac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Platense

1 Temmuz 2009 yılında Braga U19

30 Haziran 2010 yılında Platense

1 Temmuz 2010 yılında CA Banfield II

30 Haziran 2011 yılında Platense

1 Ocak 2013 yılında Djurgården

14 Ağustos 2013 yılında IFK Mariehamn

30 Kasım 2013 yılında Djurgården

1 Aralık 2013 yılında Platense

1 Mart 2014 yılında IFK Mariehamn

31 Aralık 2014 yılında Platense

17 Ocak 2015 yılında Nueva Chicago

11 Mayıs 2015 yılında Colorado

3 Ağustos 2016 yılında Chicago

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2020 yılında San Antonio FC

26 Ekim 2020 yılında San Luis

23 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2021 yılında El Paso

Luis Solignac kimdir

Luis Solignac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Solignac şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Platense

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Luis Solignac nereli

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