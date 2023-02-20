Denys Kostyshyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Kostyshyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Kostyshyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Kostyshyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Kostyshyn 31 Ağustos 1997 tarihinde Khmelnytskyi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Костишин Денис Русланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Kostyshyn Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Denys Kostyshyn, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denys Kostyshyn'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Denys Kostyshyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Kostyshyn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denys Kostyshyn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Kostyshyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Dnipro U19

1 Kasım 2015 yılında Dnipro II

1 Ocak 2017 yılında Dnipro

19 Temmuz 2018 yılında Kolos Kovalivka

10 Ocak 2022 yılında FK Oleksandriya

1 Ocak 2023 yılında El Paso

Denys Kostyshyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Kostyshyn şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denys Kostyshyn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dynamo Kyiv

Ukrayna U19 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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