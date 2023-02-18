Artur Sagitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Sagitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Sagitov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Sagitov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Sagitov 7 Ocak 2000 tarihinde Jelabuga şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сагитов Артур Дамирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Sagitov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artur Sagitov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Sagitov'nin ND Primorje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artur Sagitov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yanky0907/

Artur Sagitov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Sagitov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Sagitov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Sagitov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Rubin Kazan II

1 Ocak 2019 yılında Rubin Kazan

12 Ağu 2019 yılında Nizhny Novgorod

1 Haziran 2020 yılında Rubin Kazan

6 Ağu 2020 yılında Volgar

17 Ocak 2021 yılında Rubin Kazan

18 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

22 Nisan 2021 yılında FK Smorgon

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2022 yılında Saturn

1 Temmuz 2022 yılında ND Primorje

Artur Sagitov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Sagitov şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Artur Sagitov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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