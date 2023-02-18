Jure Zavbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jure Zavbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jure Zavbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jure Zavbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jure Zavbi 13 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Jure Žavbi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jure Zavbi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jure Zavbi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jure Zavbi'nin ND Primorje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jure Zavbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jure Zavbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jure Zavbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jure Zavbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2022 yılında NK Dob

30 Haziran 2022 yılında NK Domzale U19

1 Temmuz 2022 yılında USK Anif

7 Şubat 2023 yılında ND Primorje

Jure Zavbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jure Zavbi şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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