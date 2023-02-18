Maj Fogec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maj Fogec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maj Fogec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maj Fogec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maj Fogec 1 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maj Fogec Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nussi Foundation yapmaktadır. Maj Fogec, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maj Fogec'nin ND Primorje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maj Fogec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maj Fogec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maj Fogec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maj Fogec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Olimpija U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Olimpija

9 Şubat 2022 yılında NK Aluminij

30 Haziran 2022 yılında NK Olimpija

1 Temmuz 2022 yılında ND Primorje

30 Haziran 2023 yılında NK Olimpija

Maj Fogec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maj Fogec şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Maj Fogec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.