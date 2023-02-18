Jan Zagomilsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Zagomilsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Zagomilsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Zagomilsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Zagomilsek 28 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Zagomilsek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Zagomilsek, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 6 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Jan Zagomilsek'nin ND Primorje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Zagomilsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Zagomilsek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Zagomilsek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Zagomilsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2020 yılında ND Primorje

30 Haziran 2020 yılında ND Bilje

6 Ağu 2020 yılında ND Primorje

Jan Zagomilsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Zagomilsek şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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