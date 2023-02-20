Avionne Flanagan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avionne Flanagan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Avionne Flanagan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Avionne Flanagan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Avionne Flanagan 6 Nisan 1999 tarihinde Baltimore, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Avionne Flanagan Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wöchmaker yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Avionne Flanagan'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Avionne Flanagan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Avionne Flanagan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Avionne Flanagan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Avionne Flanagan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Baltimore U19

1 Ağustos 2017 yılında SF Bulls

1 Mayıs 2018 yılında Baltimore

1 Ağustos 2018 yılında SF Bulls

1 Mayıs 2019 yılında Treasure Coast

1 Ağustos 2019 yılında SF Bulls

21 Ocak 2021 yılında Cincinnati

21 Mayıs 2021 yılında Orange County

5 Temmuz 2021 yılında Cincinnati

21 Eylül 2021 yılında Tulsa

30 Kasım 2021 yılında Cincinnati

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2022 yılında Cincinnati 2

12 Ağustos 2022 yılında Charleston

Avionne Flanagan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Avionne Flanagan şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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