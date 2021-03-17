Setr-i Avret ne demek?Balıkesir Ayvalık Nüfusu 2020 - 2021 |  Ayvalık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?SHOW MAX Frekans Ayarları 2021 - SHOW MAX Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?Necasetten Taharet ne demek?Özge Borak eski ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!ORDU ALTAŞ TV Frekans Ayarları 2021 - ORDU ALTAŞ TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?Son dakika... Koronavirüs salgınını yenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş taburcu olduYeni Zelanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Yeni Zelanda'nın Bayrağı Nasıldır?Hadesten Taharet ne demek, ne anlama geliyor? Diyanet İşleri BaşkanlığıYemen'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Yemen'in Bayrağı Nasıldır?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Balıkesir Altıeylül Nüfusu 2020 - 2021 |  Altıeylül İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Balıkesir Altıeylül Nüfusu 2020 - 2021 |  Altıeylül İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Balıkesir Altıeylül nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Balıkesir Altıeylül nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Balıkesir Altıeylül nüfusunun 182 bin 073 olduğu açıklandı. Haberimizde  Balıkesir Altıeylül yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Balıkesir Altıeylül Nüfusu 2020 - 2021 |  Altıeylül İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Altıeylül Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Altıeylül nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Altıeylül Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Altıeylül ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde  1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 936 (km²) si Altıeylül ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Altıeylül nüfusu 182 bin 073 kişidir.

Balıkesir Altıeylül Nüfusu 2020 - 2021 |  Altıeylül İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Altıeylül İlçe Nüfusu Kaçtır?

182,073 kişidir.

Balıkesir Altıeylül Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  4,3 olarak gerçekleşmiştir.

Balıkesir Altıeylül Nüfusu 2020 - 2021 |  Altıeylül İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Altıeylül İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Altıeylül ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Altıeylül ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Altıeylül ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT