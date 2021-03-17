Balıkesir Altıeylül Nüfusu 2020 - 2021 |  Altıeylül İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Altıeylül Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Altıeylül nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Altıeylül Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Altıeylül ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde 1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 936 (km²) si Altıeylül ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Altıeylül nüfusu 182 bin 073 kişidir.

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Altıeylül İlçe Nüfusu Kaçtır?

182,073 kişidir.

Balıkesir Altıeylül Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 4,3 olarak gerçekleşmiştir.

Altıeylül İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Altıeylül ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Altıeylül ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Altıeylül ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020