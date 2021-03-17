Balıkesir İvrindi Nüfusu 2020 - 2021 |  İvrindi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir İvrindi Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir İvrindi nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir İvrindi Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İvrindi ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde 1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 804 (km²) si İvrindi ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir İvrindi nüfusu 32 bin 319 kişidir.

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

İvrindi İlçe Nüfusu Kaçtır?

32,319 kişidir.

Balıkesir İvrindi Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -5,3 olarak gerçekleşmiştir.

İvrindi İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,484812 Enlem : 27,484812

İvrindi İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan İvrindi ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

İvrindi ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İvrindi ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020