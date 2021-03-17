Balıkesir Karesi Nüfusu 2020 - 2021 |  Karesi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Karesi Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Karesi nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Karesi Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karesi ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde 1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 748 (km²) si Karesi ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Karesi nüfusu 184 bin 197 kişidir.

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Karesi İlçe Nüfusu Kaçtır?

184,197 kişidir.

Balıkesir Karesi Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 6,1 olarak gerçekleşmiştir.

Karesi İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Karesi ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Karesi ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karesi ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020