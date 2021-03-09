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Balıkesir Nüfusu 2020 - 2021 | Balıkesir Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Balıkesir nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Balıkesir nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Balıkesir ilinin nüfusunun 1 milyon 240 bin 285 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Balıkesir yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Balıkesir Nüfusu 2020 - 2021 | Balıkesir Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Balıkesir Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir nüfusu geçen yıla göre 11665 kişi artarak 1 milyon 240 bin 285 kişi oldu ( 2019 yılında Balıkesir nüfusu 1 milyon 228 bin 620 kişiydi ) . İstanbul ilinde 619 bin 765 erkek, 620 bin 520 kadın yaşamaktadır.

Balıkesir Alan kodu nedir?

Balıkesir ilinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Balıkesir yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Balıkesir ilinin yüz ölçümü 14583 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 11 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Balıkesir Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir

Balıkesir Nüfusu 2020 - 2021 | Balıkesir Yüzölçümü nedir?

Balıkesir 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Balıkesir 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1240285

Balıkesir 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 619765              

Balıkesir 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 620520              

Balıkesir 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 17

Balıkesir 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,69 Kişidir.

Balıkesir 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,79 olduğu görülmektedir.

Balıkesir 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,93 olduğu görülmektedir.

Balıkesir 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 2402 kişi boşanmıştır.

Balıkesir 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 10863

Balıkesir 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1240285

Balıkesir 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 619765

Balıkesir 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 620520      

Balıkesir 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Balıkesir 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -     

Balıkesir 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -     

Balıkesir 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 87 kişidir.

Balıkesir Nüfusu 2020 - 2021 | Balıkesir Yüzölçümü nedir?

Balıkesir 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 613474  Kadın : 615146  Toplam : 1228620  Nüfus yoğunluğu : 86 kişidir.  

Balıkesir 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 613474  Kadın : 615146  Toplam : 1228620  

Balıkesir 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Balıkesir 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 612738  Kadın : 613837  Toplam : 1226575  Nüfus yoğunluğu : 86 kişidir.  

Balıkesir 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 612738  Kadın : 613837  Toplam : 1226575  

Balıkesir 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Balıkesir 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 602275  Kadın : 602549  Toplam : 1204824  Nüfus yoğunluğu : 84 kişidir.  

Balıkesir 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 602275  Kadın : 602549  Toplam : 1204824  

Balıkesir 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Balıkesir 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 596896  Kadın : 599280  Toplam : 1196176  Nüfus yoğunluğu : 84 kişidir.  

Balıkesir 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 596896  Kadın : 599280  Toplam : 1196176  

Balıkesir 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Balıkesir 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 592718  Kadın : 593970  Toplam : 1186688  Nüfus yoğunluğu : 83 kişidir.  

Balıkesir 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 592718  Kadın : 593970  Toplam : 1186688  

Balıkesir 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

 

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