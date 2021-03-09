Balıkesir Nüfusu 2020 - 2021 | Balıkesir Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Balıkesir Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir nüfusu geçen yıla göre 11665 kişi artarak 1 milyon 240 bin 285 kişi oldu ( 2019 yılında Balıkesir nüfusu 1 milyon 228 bin 620 kişiydi ) . İstanbul ilinde 619 bin 765 erkek, 620 bin 520 kadın yaşamaktadır.

Balıkesir Alan kodu nedir?

Balıkesir ilinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Balıkesir yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Balıkesir ilinin yüz ölçümü 14583 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 11 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Balıkesir Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir

Balıkesir 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Balıkesir 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1240285

Balıkesir 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 619765

Balıkesir 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 620520

Balıkesir 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 17

Balıkesir 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,69 Kişidir.

Balıkesir 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,79 olduğu görülmektedir.

Balıkesir 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,93 olduğu görülmektedir.

Balıkesir 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 2402 kişi boşanmıştır.

Balıkesir 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 10863

Balıkesir 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1240285

Balıkesir 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 619765

Balıkesir 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 620520

Balıkesir 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Balıkesir 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

Balıkesir 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

Balıkesir 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 87 kişidir.

Balıkesir 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 613474 Kadın : 615146 Toplam : 1228620 Nüfus yoğunluğu : 86 kişidir.

Balıkesir 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 613474 Kadın : 615146 Toplam : 1228620

Balıkesir 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Balıkesir 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 612738 Kadın : 613837 Toplam : 1226575 Nüfus yoğunluğu : 86 kişidir.

Balıkesir 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 612738 Kadın : 613837 Toplam : 1226575

Balıkesir 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Balıkesir 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 602275 Kadın : 602549 Toplam : 1204824 Nüfus yoğunluğu : 84 kişidir.

Balıkesir 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 602275 Kadın : 602549 Toplam : 1204824

Balıkesir 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Balıkesir 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 596896 Kadın : 599280 Toplam : 1196176 Nüfus yoğunluğu : 84 kişidir.

Balıkesir 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 596896 Kadın : 599280 Toplam : 1196176

Balıkesir 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Balıkesir 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 592718 Kadın : 593970 Toplam : 1186688 Nüfus yoğunluğu : 83 kişidir.

Balıkesir 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 592718 Kadın : 593970 Toplam : 1186688

Balıkesir 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -