Balıkesir Savaştepe Nüfusu 2020 - 2021 |  Savaştepe İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Savaştepe Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Savaştepe nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Savaştepe Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Savaştepe ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde 1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 438 (km²) si Savaştepe ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Savaştepe nüfusu 17 bin 361 kişidir.

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Savaştepe İlçe Nüfusu Kaçtır?

17,361 kişidir.

Balıkesir Savaştepe Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -27,4 olarak gerçekleşmiştir.

Savaştepe İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,184881 Enlem : 27,184881

Savaştepe İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Savaştepe ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Savaştepe ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Savaştepe ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020