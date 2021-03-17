Balıkesir Ayvalık Nüfusu 2020 - 2021 |  Ayvalık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Ayvalık Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Ayvalık nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Ayvalık Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ayvalık ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde 1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 327 (km²) si Ayvalık ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Ayvalık nüfusu 71 bin 725 kişidir.

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Ayvalık İlçe Nüfusu Kaçtır?

71,725 kişidir.

Balıkesir Ayvalık Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 14,1 olarak gerçekleşmiştir.

Ayvalık İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,690735 Enlem : 26,690735

Ayvalık İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Ayvalık ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Ayvalık ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ayvalık ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020