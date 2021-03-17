Balıkesir Kepsut Nüfusu 2020 - 2021 |  Kepsut İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Kepsut Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Kepsut nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Kepsut Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kepsut ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde 1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 794 (km²) si Kepsut ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Kepsut nüfusu 23 bin 017 kişidir.

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Kepsut İlçe Nüfusu Kaçtır?

23,017 kişidir.

Balıkesir Kepsut Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -5,4 olarak gerçekleşmiştir.

Kepsut İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,150227 Enlem : 28,150227

Kepsut İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Kepsut ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Kepsut ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kepsut ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020