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Balıkesir Bandırma Nüfusu 2020 - 2021 |  Bandırma İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Balıkesir Bandırma nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Balıkesir Bandırma nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Balıkesir Bandırma nüfusunun 158 bin 857 olduğu açıklandı. Haberimizde  Balıkesir Bandırma yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Balıkesir Bandırma Nüfusu 2020 - 2021 |  Bandırma İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Bandırma Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Bandırma nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Bandırma Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bandırma ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde  1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 657 (km²) si Bandırma ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Bandırma nüfusu 158 bin 857 kişidir.

Balıkesir Bandırma Nüfusu 2020 - 2021 |  Bandırma İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Bandırma İlçe Nüfusu Kaçtır?

158,857 kişidir.

Balıkesir Bandırma Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  13,1 olarak gerçekleşmiştir.

Balıkesir Bandırma Nüfusu 2020 - 2021 |  Bandırma İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Bandırma İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  27,972008      Enlem :  27,972008

Bandırma İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Bandırma ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Bandırma ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bandırma ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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