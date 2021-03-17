Balıkesir Havran Nüfusu 2020 - 2021 |  Havran İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Havran Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Havran nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Havran Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Havran ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde 1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 560 (km²) si Havran ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Havran nüfusu 27 bin 988 kişidir.

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Havran İlçe Nüfusu Kaçtır?

27,988 kişidir.

Balıkesir Havran Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 4,7 olarak gerçekleşmiştir.

Havran İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,100384 Enlem : 27,100384

Havran İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Havran ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Havran ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Havran ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020