Balıkesir Gömeç Nüfusu 2020 - 2021 |  Gömeç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Gömeç Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Gömeç nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Gömeç Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gömeç ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde 1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 163 (km²) si Gömeç ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Gömeç nüfusu 15 bin 207 kişidir.

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Gömeç İlçe Nüfusu Kaçtır?

15 bin 207 kişidir.

Balıkesir Gömeç Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 70,3 olarak gerçekleşmiştir.

Gömeç İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,839292 Enlem : 26,839292

Gömeç İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Gömeç ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Gömeç ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gömeç ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020