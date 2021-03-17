Balıkesir Erdek Nüfusu 2020 - 2021 |  Erdek İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Erdek Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Erdek nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Erdek Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erdek ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde 1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 310 (km²) si Erdek ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Erdek nüfusu 32 bin 319 kişidir.

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Erdek İlçe Nüfusu Kaçtır?

32,319 kişidir.

Balıkesir Erdek Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 6,2 olarak gerçekleşmiştir.

Erdek İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,793478 Enlem : 27,793478

Erdek İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Erdek ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Erdek ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Erdek ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020