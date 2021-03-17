Balıkesir Bigadiç Nüfusu 2020 - 2021 |  Bigadiç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Bigadiç Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Bigadiç nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Bigadiç Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bigadiç ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde 1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 986 (km²) si Bigadiç ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Bigadiç nüfusu 49 bin 486 kişidir.

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Bigadiç İlçe Nüfusu Kaçtır?

49,486 kişidir.

Balıkesir Bigadiç Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -8,9 olarak gerçekleşmiştir.

Bigadiç İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,131399 Enlem : 28,131399

Bigadiç İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Bigadiç ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Bigadiç ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bigadiç ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020