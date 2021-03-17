Balıkesir Burhaniye Nüfusu 2020 - 2021 |  Burhaniye İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Burhaniye Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Burhaniye nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Burhaniye Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Burhaniye ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde 1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 520 (km²) si Burhaniye ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Burhaniye nüfusu 61 bin 806 kişidir.

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Burhaniye İlçe Nüfusu Kaçtır?

61,806 kişidir.

Balıkesir Burhaniye Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 21,5 olarak gerçekleşmiştir.

Burhaniye İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,980177 Enlem : 26,980177

Burhaniye İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Burhaniye ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Burhaniye ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Burhaniye ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020