Balıkesir Marmara Nüfusu 2020 - 2021 |  Marmara İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Marmara Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Marmara nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Marmara Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Marmara ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde 1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 136 (km²) si Marmara ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Marmara nüfusu 9 bin 973 kişidir.

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Marmara İlçe Nüfusu Kaçtır?

9,973 kişidir.

Balıkesir Marmara Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 24,7 olarak gerçekleşmiştir.

Marmara İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,555502 Enlem : 27,555502

Marmara İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Marmara ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Marmara ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Marmara ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020