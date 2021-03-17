Balıkesir Dursunbey Nüfusu 2020 - 2021 |  Dursunbey İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Dursunbey Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Dursunbey nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Dursunbey Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Dursunbey ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde 1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,798 (km²) si Dursunbey ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Dursunbey nüfusu 34 bin 840 kişidir.

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Dursunbey İlçe Nüfusu Kaçtır?

34,840 kişidir.

Balıkesir Dursunbey Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -8,1 olarak gerçekleşmiştir.

Dursunbey İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,625755 Enlem : 28,625755

Dursunbey İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Dursunbey ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Dursunbey ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Dursunbey ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020