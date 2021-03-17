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Balıkesir Sındırgı Nüfusu 2020 - 2021 |  Sındırgı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Balıkesir Sındırgı nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Balıkesir Sındırgı nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Balıkesir Sındırgı nüfusunun 32 bin 925 olduğu açıklandı. Haberimizde  Balıkesir Sındırgı yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Balıkesir Sındırgı Nüfusu 2020 - 2021 |  Sındırgı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Sındırgı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Sındırgı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Sındırgı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sındırgı ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde  1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,388 (km²) si Sındırgı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Sındırgı nüfusu 32 bin 925 kişidir.

Balıkesir Sındırgı Nüfusu 2020 - 2021 |  Sındırgı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Sındırgı İlçe Nüfusu Kaçtır?

32,925 kişidir.

Balıkesir Sındırgı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -9,9 olarak gerçekleşmiştir.

Balıkesir Sındırgı Nüfusu 2020 - 2021 |  Sındırgı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sındırgı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  28,175852      Enlem :  28,175852

Sındırgı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Sındırgı ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Sındırgı ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sındırgı ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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