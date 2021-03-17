Balıkesir Balya Nüfusu 2020 - 2021 |  Balya İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Balya Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Balya nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Balya Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balya ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde 1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 701 (km²) si Balya ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Balya nüfusu 12 bin 878 kişidir.

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Balya İlçe Nüfusu Kaçtır?

12,878 kişidir.

Balıkesir Balya Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -4,2 olarak gerçekleşmiştir.

Balya İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,57897 Enlem : 27,57897

Balya İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Balya ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Balya ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Balya ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020