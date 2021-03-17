Balıkesir Manyas Nüfusu 2020 - 2021 |  Manyas İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Manyas Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Manyas nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Manyas Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manyas ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde 1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 616 (km²) si Manyas ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Manyas nüfusu 18 bin 599 kişidir.

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Manyas İlçe Nüfusu Kaçtır?

18,599 kişidir.

Balıkesir Manyas Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -18 olarak gerçekleşmiştir.

Manyas İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,96895 Enlem : 27,96895

Manyas İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Manyas ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Manyas ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Manyas ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020