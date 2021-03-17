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Balıkesir Gönen Nüfusu 2020 - 2021 |  Gönen İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Balıkesir Gönen nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Balıkesir Gönen nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Balıkesir Gönen nüfusunun 74 bin 894 olduğu açıklandı. Haberimizde  Balıkesir Gönen yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Balıkesir Gönen Nüfusu 2020 - 2021 |  Gönen İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Gönen Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Gönen nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Gönen Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gönen ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde  1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,158 (km²) si Gönen ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Gönen nüfusu 74 bin 894 kişidir.

Balıkesir Gönen Nüfusu 2020 - 2021 |  Gönen İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Gönen İlçe Nüfusu Kaçtır?

74,894 kişidir.

Balıkesir Gönen Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  9,5 olarak gerçekleşmiştir.

Balıkesir Gönen Nüfusu 2020 - 2021 |  Gönen İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Gönen İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  27,653448      Enlem :  27,653448

Gönen İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Gönen ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Gönen ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gönen ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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