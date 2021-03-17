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Balıkesir Susurluk Nüfusu 2020 - 2021 |  Susurluk İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Balıkesir Susurluk nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Balıkesir Susurluk nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Balıkesir Susurluk nüfusunun 38 bin 676 olduğu açıklandı. Haberimizde  Balıkesir Susurluk yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Balıkesir Susurluk Nüfusu 2020 - 2021 |  Susurluk İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Susurluk Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Susurluk nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Susurluk Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Susurluk ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde  1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 773 (km²) si Susurluk ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Susurluk nüfusu 38 bin 676 kişidir.

Balıkesir Susurluk Nüfusu 2020 - 2021 |  Susurluk İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Susurluk İlçe Nüfusu Kaçtır?

38,676 kişidir.

Balıkesir Susurluk Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -0,7 olarak gerçekleşmiştir.

Balıkesir Susurluk Nüfusu 2020 - 2021 |  Susurluk İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Susurluk İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  28,161501      Enlem :  28,161501

Susurluk İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Susurluk ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Susurluk ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Susurluk ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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