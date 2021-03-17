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Balıkesir Edremit Nüfusu 2020 - 2021 |  Edremit İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Balıkesir Edremit nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Balıkesir Edremit nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Balıkesir Edremit nüfusunun 161 bin 145 olduğu açıklandı. Haberimizde  Balıkesir Edremit yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Balıkesir Edremit Nüfusu 2020 - 2021 |  Edremit İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Balıkesir Edremit Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Balıkesir Edremit nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Balıkesir Edremit Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Edremit ilçesinin bağlı bulunduğu Balıkesir ilinde  1 milyon 240,285 kişi yaşamaktadır. Balıkesir ili 14583 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 780 (km²) si Edremit ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balıkesir Edremit nüfusu 161 bin 145 kişidir.

Balıkesir Edremit Nüfusu 2020 - 2021 |  Edremit İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Balıkesir Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 240,285 kişidir.

Edremit İlçe Nüfusu Kaçtır?

161,145 kişidir.

Balıkesir Edremit Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  33,5 olarak gerçekleşmiştir.

Balıkesir Edremit Nüfusu 2020 - 2021 |  Edremit İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Edremit İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  27,021513      Enlem :  27,021513

Edremit İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Balıkesir iline bağlı bulunan Edremit ilçesinin telefon alan kodu 0 266 şeklinde başlamaktadır.

Edremit ilçesinin bağlı olduğu Balıkesir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Edremit ilçesinin bağlı olduğu il olan Balıkesir ilinin plaka kodu 10 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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